وأضاف الغندور في مداخلة لبرنامج "زملكاوي"، مع الاعلامي أحمد جمال على شاشة"الزمالك": "قرارات الأولمبية تخالف قانون الرياضة الجديد الذي يسمح لكل نادٍ بعمل لائحته الخاصة".
وواصل: "محكمة التحكيم الرياضي هي الحل والتي يلجأ لها جميع المتضررين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد الغندور يعلق على قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف مرتضى منصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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