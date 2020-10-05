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كلوب يدافع عن حارس مرمى ليفربول بعد السباعية

الرياضة تبليغ
كلوب يدافع عن حارس مرمى ليفربول بعد السباعية
كلوب يدافع عن حارس مرمى ليفربول بعد السباعية

دافع مدرب ليفربول "يورجن كلوب"، عن الحارس "أدريان" بعد الهزيمة المذلة اليوم أمام أستون فيلا، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفين، في ختام منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج.

ولم يتمكن أليسون بيكر، الحارس الأساسي للريدز، من المشاركة في مباراة اليوم بسبب الإصابة ولعب بدلًا منه أدريان.

وقال كلوب، في تصريحات نشرتها شبكة "جول" العالمية، "الهدف الأول لم يكن جيدًا، لكنني لا أعتقد أن أدريان له علاقة بالأهداف الأخرى، لم نساعده الليلة".

وأكد "أدريان حارس جيد حقًا، في العام الماضي لعب معنا 11 مباراة وفزنا بها جميعًا تقريبًا، الليلة لم يكن حارسنا هو المشلكة، رد الفعل على الهدف الأول للخصم لم يكن مشكلته، لقد كانت مشكلتنا".

وتابع "لم أشاهد مباريات مثل هذه في كثير من الأحيان، أنا كبير بما يكفي لأعرف أن أشياء غريبة يمكن أن تحدث في كرة القدم، يمكنك أن ترى في لحظات أن أستون فيلا أراد ذلك أكثر في التحديات وهذا شيء رأيته ولا أحبه".

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