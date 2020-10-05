أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثانية والثلاثين من الدوري والتي تجمع بين الجونة والمصري والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب.
هذا ويضم الطاقم الحكم محمود عاشور حكمًا للساحة ومعه كل من شريف عبد الله وسيد نافع كمساعدين ومحمد عبد الفضيل حكمًا رابعًا.
وقرر الاتحاد ان يتولى خالد الغندور مهام حكم الفيديو بمساعدة من زميله أحمد حمدي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود عاشور حكمًا لـ مباراة الجونة والمصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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