مدحت العدل: جماهير الزمالك وراء مرتضى منصور.. وقرارات ‏الأولمبية لن يتم تنفيذها

وتابع "مرتضى منصور حقق إنجازات في ولايته للزمالك، بتحقيق أكبر عدد من البطولات وإبرام صفقات كبيرة للفريق".
وأنهى تصريحاته "جميع أنصار الزمالك وراء المستشار مرتضى منصور، وقرارات الأولمبية لن تهز شعرة واحدة من رأس عشاق وجماهير النادي".
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