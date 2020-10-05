مدحت العدل: جماهير الزمالك وراء مرتضى منصور.. وقرارات ‏الأولمبية لن يتم تنفيذها

قال الشاعر والسيناريست مدحت العدل، إن جميع جماهير الزمالك ‏تتكاتف الآن خلف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.‏

وأضاف مدحت العدل، في تصريحات متلفزة ببرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة "الزمالك"، "قرارات اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور لن يتم ‏تنفيذها".‏

وتابع "مرتضى منصور حقق إنجازات في ولايته للزمالك، بتحقيق ‏أكبر عدد من البطولات وإبرام صفقات كبيرة للفريق".‏

وأكد أن " الزمالك يملكه أعضاء جمعيته العمومية، وهم من أجمعوا على ‏رئاسة مرتضى للنادي".‏

وأنهى تصريحاته "جميع أنصار الزمالك وراء المستشار مرتضى ‏منصور، وقرارات الأولمبية لن تهز شعرة واحدة من رأس عشاق ‏وجماهير النادي".‏