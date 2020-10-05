بنادق لم أشاهدها فى الحرب.. فايلر: خوفت على حياتي في مباراة الهلال السودانى وسط أجواء مرعبة

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي أنه خاف على حياته في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر في تصريحات تليفزيونية سويسرية: "كنت أنا وزملائي خائفين كثيرًا على حياتنا في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا ".

وتابع : " كانت المباراة حاسمة وأردنا تحقيق التعادل، كان التقدم لنا قبل النهاية بربع ساعة لكننا تفاجأنا برغبة الجماهير في النزول إلى أرض الملعب بسبب احتساب ركلة حرة لنا ولشعورهم بأن الخطأ غير صحيح لذا اقتحموا الملعب وبدأوا في إلقاء أشياء كثيرة من المدرجات".

وأتم : " أجواء غريبة لا يمكن أن تتخيلها ولا أريد تذكرها أبدًا".

وأختتم : " بعد المباراة (الهلال السوداني) ظللنا في غرفة الملابس لمدة ساعتين بعد انتهاء المباراة، وتم حمايتنا من قوة الشرطة وكانوا يحملون بنادق ضخمة لم أشاهدها في أي حرب".