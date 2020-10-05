عقب قرار إيقافه.. أول رد فعل من مرتضى منصور على قرار اللجنة الاوليمبية

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر والتحية ‏لجميع الشعب المصري على دعمهم له بعد قرار اللجنة الأوليمبية ‏المصرية.‏

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" ما يحدث معي لا يصح على الاطلاق، ‏أنا رجل وطني".‏

وواصل:" مخطط قطري يحاول إسقاطي، ومعي الدليل القاطع، ودعم ‏الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي أكبر رسالة ربانية ‏على صحة موقفي".‏

وكانت اللجنة الأولمبية قررت، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية. ودعت اللجنة الأولمبية مجلس إدارة الزمالك بالدعوة لانعقاد انتخابات تكميلية ، على مقعد الرئيس وتضمنت الفقرة الأولى من البيان ما يلي. وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى: