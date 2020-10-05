خالد الغندور يهاجم اللجنة الخماسية بشأن مباراة الأهلي والترسانة

أبدى الإعلامي خالد الغندور اندهاشه من خوض فريق الكرة بالنادي ‏الأهلي مباراته أمام الترسانة بملعب السلام، بمنافسات ثمن نهائي كأس ‏مصر موسم 2019-2020 على الرغم من وجود لائحة تفيد بخوض ‏منافسات هذا الدور على أرض محايد.‏

وواصل في تصريحات لزملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"اللجنة الخماسية أصرت على خوض الزمالك مباراة سموحة في ‏كأس مصر بالتزامن مع الأجندة الدولية وفقدان الفريق الأبيص ثنائي ‏دولي".‏

وأنهى تصريحاته:" اللجنة الخماسية قررت إقامة مباراة الزمالك وسموحة ‏في الاسماعلية في الوقت الذي خاض الأهلي مباراة الترسانة على ملعبه ‏السلام ضد اللائحة المنصوص عليها".

وكانت مباراة الأهلي والترسانة انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي.

وبهذا الفوز صعد النادي الأهلي الى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر، ويلتقي بمنافسه أبو قير للأسمدة.