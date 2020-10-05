الاتحاد السكندري: نعاني من الإصابات.. وإبراهيم نور الدين تحدث بطريقة غير لائقة مع طلعت يوسف

وقال محمد إبراهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة "دوت الخليج"، : "الظروف كانت صعبة ودخلنا المباراة بنواقص كثيرة جدا خاصة في الخط الدفاعي، كان هناك 2 لاعبين فقط في هذا المركز ولاعبنا اسامة العزب مساك بعد إصابة الميداني".
وأتم: "الموقف في الوقت الحالي أننا قدمنا كل ما علينا كجهاز فني".
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