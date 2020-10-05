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محمد جابر يواصل برنامجه التأهيلي لعلاجه من الإصابة بشد في العضلة الضامة

الرياضة تبليغ
محمد جابر يواصل برنامجه التأهيلي لعلاجه من الإصابة بشد في العضلة الضامة
محمد جابر يواصل برنامجه التأهيلي لعلاجه من الإصابة بشد في العضلة الضامة
واصل محمد جابر نجم خط وسط المصري برنامجه التأهيلي لعلاجه من إصابته بشد قوي في العضلة الضامة وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المصري وأسوان التي جرت قبل نحو أسبوع.
وينتظر الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي سيخضع لها اللاعب نهاية الأسبوع الحالي.

ومن المنتظر ان يتحدد على اثر الاشعة التشخيصية  موعد عودة اللاعب للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

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