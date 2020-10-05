محمد جابر يواصل برنامجه التأهيلي لعلاجه من الإصابة بشد في العضلة الضامة

ومن المنتظر ان يتحدد على اثر الاشعة التشخيصية موعد عودة اللاعب للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.
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