وأكمل أن مرتضى منصور من حقه اللجوء للقضاء الاداري ولكن في حال صدور قرار ببطلان قرار اللجنه الاوليمبة سيكون النشاط الرياضي في مصر مهدد بالايقاف حيث يعد هذا تدخل حكومي.
وتابع أن مرتضى منصور من الصعب ان يلجأ لـ التحكيم الرياضي الدولي الا بموافقة اللجنه الاوليمبية المصرية وفي حال رفضها سيعتبر التحكيم الدولي القرار شان داخلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير اللوائح: الزمالك مهدد بـ الإيقاف في كافه الأنشطة حال رفض مرتضى منصور تنفيذ قرار الأولمبية.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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