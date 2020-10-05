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طائرات بدون قائد لتطهير استاد اتلانتا لمنع انتشار فيروس كورونا

الرياضة تبليغ
طائرات بدون قائد لتطهير استاد اتلانتا لمنع انتشار فيروس كورونا
طائرات بدون قائد لتطهير استاد اتلانتا لمنع انتشار فيروس كورونا

قرر مسؤولوا استاد اتلانتا الذي يستضيف مباريات فرق اتلانتا فالكونز و اتلانتا يونايند اف سي طائرات خاصة بدون قائد لـ تطهير مقاعد المشجعين واماكن تواجدهم لضمان منع انتشار فيروس المستجد بين جماهير الفرق

وأكد موقع " the verge "  أن الطائرات ستنطلق عقب مباراة فاكونز يوم 11 اكتوبر المقبل حيث ستسخدم فوهات الرش الكهروستاتيكي لتوزيع المواد الكيميائية المطهرة غير السامة.

وأضاف الموقع ان الاستاد يعد اول استاد يستخد تلك التقنية الحديثه لرش المواد المطهره لضمان سلامه المشجعين ومنع انتشار الفيروس.

وتابع الموقع أن تلك الطريقه الجديد ستوفر 95% من الوقت المستغرق حال قام عمال النظافة لهذا الامر حيث ستقوم الطائات بتطهير الدرابزين والاقسام الزجاجيه. 

وأضاف الموقع ان طائران ستنطلقا لهذه المهمه على ان تكون الطائرة الثالثه مجرد طائرة احتياطية. 

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