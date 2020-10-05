أخبار عاجلة
نادين الراسي: أنجلينا جولي مش أحسن مني وبدي أطفال (فيديو) -
بطل "أنت أطرق بابي" يعلن خطوبته على هاندا.. شاهد جمالها الخارق -
الصحة تعلن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر وأعداد المصابين والمتوفين بالفيروس -
الرعاية الصحية: إجراء قسطرة مخية لـ مسنة بمنظومة التأمين الصحي بـ 300 جنيه -
الكاتب الصحفي مؤنس زهيري مشيدا بـ أبو العينين: من يساعد مواطنا بسيطا يستطيع أن يساعد وينهض بوطن كبير -
الشوربجى يهنىء سعيد عبده لتجديد الثقة فى انتخابه رئيسا لاتحاد الناشرين المصريين -
النقابة تخاطب رئيس الوزراء لسد عجز الأطباء البيطريين وتتواصل مع هيئة سلامة الغذاء -
الصحة: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة -
شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد جمال على السوشيال ميديا -
من داخل سيارتها.. زينة: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب -

واجب النفاذ.. اللجنة الأوليمبية تكشف كواليس قرار إيقاف مرتضى منصور

الرياضة تبليغ
واجب النفاذ.. اللجنة الأوليمبية تكشف كواليس قرار إيقاف مرتضى منصور
واجب النفاذ.. اللجنة الأوليمبية تكشف كواليس قرار إيقاف مرتضى منصور
أكد ياسر إدريس المتحدث الرسمي بـاسم اللجنه الاوليمبية أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من حقه الاستئناف على قرار الايقاف الصادر من اللجنه لمدة 4 سنوات مشددا ان الاستئناف لا يعني مطلقا ايقاف تنفذ القرار.
وأضاف ياسر ادريس في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن مرتضى منصور من حقه التقدم بـ طلب الاستنئاف في خلال 15 يوم من تاريخ صدور القرار مشددا ان ايقاف تنفيذ الحكم سيكون في حال صدور قرار من لجنه الاستنئاف بايقافه.

وتابع أن مرتضى منصور رئيس لـ ناد مصري لذلك فمن حق اللجنه ايقافه او تغريمه مشددا ان اللجنه لا علاقه لها بعمله البرلماني.

وأكمل ان الرياضة تخضع في مصر لقوانين مشددا ان قاضي التحقيقات اتخذ القرار بايقاف مرتضى منصور وتم اعتماده من جانب مجلس ادارة اللجنة. 

وتابع أن الزمالك كيان كبير و قرار الايقاف لا يمس الناد باي صله مشددا ان مرتضى منصور من حقه اللجوء لـ مركز التسويه او المحكمة الرياضية الدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واجب النفاذ.. اللجنة الأوليمبية تكشف كواليس قرار إيقاف مرتضى منصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 