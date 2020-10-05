أخبار عاجلة
نادين الراسي: أنجلينا جولي مش أحسن مني وبدي أطفال (فيديو) -
بطل "أنت أطرق بابي" يعلن خطوبته على هاندا.. شاهد جمالها الخارق -
الصحة تعلن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر وأعداد المصابين والمتوفين بالفيروس -
الرعاية الصحية: إجراء قسطرة مخية لـ مسنة بمنظومة التأمين الصحي بـ 300 جنيه -
الكاتب الصحفي مؤنس زهيري مشيدا بـ أبو العينين: من يساعد مواطنا بسيطا يستطيع أن يساعد وينهض بوطن كبير -
الشوربجى يهنىء سعيد عبده لتجديد الثقة فى انتخابه رئيسا لاتحاد الناشرين المصريين -
النقابة تخاطب رئيس الوزراء لسد عجز الأطباء البيطريين وتتواصل مع هيئة سلامة الغذاء -
الصحة: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة -
شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد جمال على السوشيال ميديا -
من داخل سيارتها.. زينة: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب -

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 -10- 2020 والقنوات الناقلة

الرياضة تبليغ
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 -10- 2020 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 -10- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، الموافق 5 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الزمالك امام سموحة في كأس مصر والدوري المصري

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم،  الأثنين، 5 أكتوبر 2020، على النحو التالي:

موعد مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر:

 

الزمالك X سموحة - 8:00 مساء -  ON Sport

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز:

 

الجونة X المصري البورسعيدي - 5:30 مساءا  - ON Sport

موعد مباراة الدوري اليونانى الممتاز:

باس لاميا 1964 X فولوس - 6:30  مساءا

مواعيد مباريات كأس Ooredoo القطرية:

 

الخريطيات X الأهلي القطرى - 4:45  عصرا                       

أم صلال X العربي -  7:00 مساء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 -10- 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 