اليوم الأخير من الميركاتو.. ماتيو جندوزي يقترب من الانضمام لـ هيرتا برلين

تنتهي اليوم الاثنين، فترة الانتقالات الصيفية الحالية لموسم 2020-2021، بعدما تم مدها لشهر أكتوبر بسبب انتهاء الموسم المنقضي في مختلف الدوريات الأوروبية في شهر يوليو.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز الصفقات التي من المحتمل إبرامها في اليوم الأخير من الميركاتو.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن الفرنسي ماتيو جندوزي لاعب نادي ارسنال الإنجليزي سيجري بعد قليل الفحص الطبي، تمهيدًا للانتقال لصفوف هيرتا برلين الألماني.

وأكدت الشبكة أن جندوزي سينتقل لـ هيرتا برلين على سبيل الإعارة لمدة موسم حال اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

وخرج جندوزي من حسابات الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب ارسنال لصالح لاعبنا المصري محمد النني الذي يقدم مستويات رائعة مع الجانرز هذا الموسم.