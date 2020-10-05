بسبب المنتخب.. تعثر صفقة انتقال مجدي أفشة للدوري الإسكتلندي

وكان وكيل أفشة أكد تلقيه عرضين من فريقي رينجرز وسيلتيك العريقين من الدوري الإسكتلندي، إضافة إلى نادٍ سعودي آخر.
وتعثرت صفقة انتقال أفشة إلى الدوري الإسكتلندي بسبب القوانين هناك، والتي تلزم اللاعب المنتقل من خارج القارة الأوروبية على أن يكون أساسيًا في 75% من مباريات منتخب بلاده الأخيرة، أو أن يكون لعب في القارة الأوروبية لمدة موسمين ومنتخب بلاده يحتل مركزًا ضمن الخمسين الأوائل في التصنيف الدولي للفيفا.
وتسري تلك القوانين أيضًا على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وترفض إدارة النادي الأهلي التفريط في أفشة سواء للاحتراف الأوروبي أو الخليجي كونه أحد العناصر الأساسية للفريق.
وفاز النادي الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز.
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