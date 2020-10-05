ماذا يحتاج ليفربول لتدارك الهزيمة التاريخية أمام أستون فيلا؟ 4 خطوات تعيد رفاق صلاح لوضعهم الطبيعي

تلقى نادي ليفربول هزيمة مدوية على يد نظيره أستون فيلا، بسبعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هي الهزيمة الأكبر لـ ليفربول منذ 57 عامًا، أثارت الشكوك حول موسم أبطال البريميرليج تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.

ليفربول تراجع للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بعد تلقيه أول هزيمة له في البريميرليج بعد 3 انتصارات على ليدز يونايتد وتشيلسي وارسنال.

ولكن ماذا يحتاج ليفربول لتدارك تلك الهزيمة التاريخية أمام أستون فيلا؟

1- ليفربول يحتاج لحارس مرمى بكل تأكيد، فالإسباني أدريان أثبت فشلًا ذريعًا في سد الفراغ الذي يتركه أليسون بيكر الحارس الأساسي سواء بسبب الإصابة أو الإيقاف في الموسم الماضي وهذا الموسم أيضًا، ومع احتمالية غياب أليسون لـ 6 أسابيع أخرى كما صرح كلوب، صار لزامًا على ليفربول التعاقد مع حارس مرمى في اليوم الأخير للميركاتو الصيفي والبعض يتحدث عن احتمالية انتقال جازانيجا حارس مرمى توتنهام للريدز.

2- ولصعوبة إتمام تعاقدات كبيرة في اليوم الأخير من الميركاتو، فأن قائمة ليفربول ستظل كما هي، لذا فعلى كلوب الاقتناع بأن روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق يجب أن يتم إراحته قليلًا، فالمهاجم البرازيلي صار مستواه سيئًا للغاية في إتمام الهجمات، ولا يُعقل أن يكون مهاجم بطل الدوري الإنجليزي بلا أهداف في أول 4 جولات من المسابقة.

ليفربول لديه ديفوك أوريجي قد يمكنه تعويض فيرمينو، وأيضًا اللعب بمحمد صلاح في مركز رأس الحربة مع الاستعانة بخدمات السنغالي ساديو ماني والبرتغالي ديوجو جوتا في مركزي الجناح.

3- كلوب أيضًا يجب أن يدرك بأن جو جوميز ليس جديرًا باللعب في مركز قلب الدفاع الأساسي لـ ليفربول رفقة فيرجيل فان دايك الذي زادت أخطائه أيضًا في الفترة الماضية، لذا فأن ليفربول مطالب بإتمام صفقة في الجانب الدفاعي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

4- إسقاط الغرور عن لاعبي ليفربول وإضافة حافز جديد لهم ستكون المهمة الأكبر لـ يورجن كلوب، ففريق حقق بطولة دوري الأبطال والدوري الإنجليزي في موسمين لم يعد هناك شيئًا أمامهم ليحققوه، بعض اللاعبين قد تملكهم الغرور والتعالي، لذا فعلى كلوب إسقاط ذلك الغرور إن أراد إنهاء الموسم بالشكل الأفضل.