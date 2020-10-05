اللجنة الأولمبية: مرتضى منصور لم يعد رئيسًا لنادي الزمالك

وقال العريان في تصريحات إذاعية في برنامج " ساعة مع شوبير":" إن مرتضى منصور لم يعد رئيسًا لنادي الزمالك، هو موقوف ويحق له الاستئناف على هذا القرار لدى اللجنة الأولمبية وإن رفض فلجنة التسوية والتحكيم ثم المحكمة الرياضية على الترتيب."
وأضاف :" هناك بعض الأشخاص الذين أكدوا أننا لن نستطيع اتخاذ هذا القرار ضد مرتضى منصور، وبعض الناس يرونه قرارًا قاسيًا، لكنني أراه قرارًا عاديًا، لا أحد فوق القانون، التجاوزات زادت عن الحد وتلقينا العديد من الشكاوى ضده."
وتابع:" هذا القرار هو قرار رياضي ولا علاقة له بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها بصفته نائبا في مجلس النواب، ولا يوجد ما يسمى بلائحة نادي الزمالك والتي تمنع رئيسه من الإيقاف أو التحقيق."
واختتم كلامه قائلًا:"يجب أن يدعو مجلس الزمالك لجمعية عمومية لإجراء الانتخابات على الأماكن الشاغرة في المجلس المتضمنة منصب الرئيس، وذلك قبل الثلاثين من شهر أكتوبر، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، فسوف يستكمل المجلس الحالي دون رئيس حتى موعد الانتخابات المقبلة في العام المقبل، ولا يحق لـ مرتضى منصور الترشح على أي منصب."
ودعت اللجنة الأولمبية مجلس إدارة الزمالك لانعقاد انتخابات تكميلية ، على مقعد الرئيس وتضمنت الفقرة الأولى من البيان ما يلي.
وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار.
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