أرقام مثيرة وصفحة سوداء في ليلة سباعية أستون فيلا بشباك ليفربول

تلقى فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، هزيمة ثقيلة مساء أمس، الأحد، أمام مضيفه أستون فيلا الذي يضم مواطني محمود "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، بنتيجة 7-2 على ملعب فيلا بارك، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت سباعية أستون فيلا بتوقيع أولي واتكينز "هاتريك" في الدقائق 4، 23، 39، وجون ماكجين في الدقيقة 35، ووز باركلي في الدقيقة 55، وجريليتش في الدقيقتين 66-75، بينما سجل ثنائية ليفربول محمد صلاح في الدقيقتين 33-60.

ويستعرض موقع دوت الخليج الإخباري أرقام مثيرة من سباعية أستون فيلا في ليفربول الذي خلد اسمه في الصفحة السوداء بتاريخ أبطال البريميرليج، بحسب "أوبتا" في السطور التالية..

- بات ليفربول أول فريق حامل لقب الدوري الإنجليزي، تتلقى شباكه 7 أهداف في مباراة واحدة، منذ خسارة آرسنال أمام سندرلاند في شهر سبتمبر 1953.

- تعد هذه المرة هي الأولى التي تستقبل فيها شباك ليفربول 7 أهداف في مباراة واحدة، منذ أن خسر أمام توتنهام بالنتيجة ذاتها 2-7، في أبريل من عام 1963.

- تمكن أستون فيلا من تحقيق الفوز في أول 3 مباريات له في البريميرليج للمرة الأولى منذ 1962- 1963.

- نجح أستون فيلا في تسجيل 7 أهداف في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي، للمرة الثانية، بعد فوزه على ويمبلدون 7-1 عام 1995.

- وصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 101 في مسيرته بالكرة الإنجليزية، خلال 177 مباراة خاضها، بواقع 99 هدفا مع ليفربول، وهدفان مع تشيلسي.

- ارتكب أدريان الخطأ الخامس له في 21 مباراة خاضها مع ليفربول في جميع المسابقات، وهو نفس عدد الأخطاء التي ارتكبها أليسون بيكر الحارس الأساسي في 92 مباراة.

- استطاع أولي واتكينز لاعب أستون فيلا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 23، ليصبح أول لاعب يحمل قميص "الفيلانز" يسجل ثنائية في ليفربول على ملعب "فيلا بارك" في الدوري الإنجليزي منذ ديون دوبلن عام 1998ن ونجح واتكينز في إكمال الهاتريك قبل نهاية الشوط الأول.