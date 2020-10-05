سيراميكا كليوباترا يواجه النجوم في القسم الثاني

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي سيراميكا كليوباترا منافسه النجوم اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الـ ٢١ من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان لمواصلة صدارته لترتيب المجموعة وحصد الثلاث نقاط أملا في تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا تعادل مع منتخب السويس المباراة الماضية سلبيا.

على جانب آخر يدخل فريق النجوم المباراة وموقفه صعب للغاية في جدول الترتيب وأصبح مهددا بالهبوط لدورى القسم الثالث بعد الخسارة في ٧ مباريات وتعادل مثلهم وحقق الفوز في ٥ مواجهات فقط.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الاول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ٣٦ نقطة بينما جاء فريق النجوم في المركز الثامن برصيد ٢٢ نقطة.