ويستعرض "دوت الخليج" أبرز الصفقات التي من المحتمل إبرامها في اليوم الأخير من الميركاتو.
وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع دانيلو بيريرا قائد فريق بورتو البرتغالي لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح بشرائه بصفة نهائية.
ونشر النادي الفرنسي الخبر على موقعه الرسمي مرحبًا باللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 15 مع باريس سان جيرمان.
وعبر دانيلو عن سعادته بالانتقال لباريس سان جيرمان مؤكدًا بأنه تحد جديد ورائع وكبير في أحد أفضل الأندية في العالم وأوروبا، حيث يعد الانتقال له إنجاز في مسيرته بحسب وصفه، مشددًا أنه سيبذل كل جهده من أجل النادي وجمهوره.
ولعب دانيلو بقميص المنتخب البرتغالي 39 مباراة، وتوج معه بكأس الأمم الأوروبية عام 2016.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم الأخير من الميركاتو.. دانيلو ينتقل رسميًا لـ باريس سان جيرمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.