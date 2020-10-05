الشناوي مصاب بشد في الضامة.. وبرنامج طبي للحاقه بمباراة الوداد

أجرى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أشعة على العضلة الضامة صباح اليوم الاثنين، أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة.
وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، أن الجهاز الطبي حدد برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للاعب لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي.
وأشار مدير الكرة إلى أن اللاعب سيؤدي جلسات علاج طبيعي لعدة أيام قبل أن ينتظم في برنامج بدني دون التسرع في عودته، وذلك لضمان تجهيزه وشفائه من الإصابة بأفضل حال قبل لقاء الوداد المغربي.
وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة جلسة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق من أجل الاطمئنان عليه بعد إصابته أمس في مباراة المقاولون.
وغادر الشناوي مباراة المقاولون أمس في الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة.
وحرص عبد الحفيظ على الشد من أزر الشناوي ودعمه من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة والتي تشهد رحلة المغرب؛ لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر الجاري.
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