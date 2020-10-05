الشناوي مصاب بشد في الضامة.. وبرنامج طبي للحاقه بمباراة الوداد

أجرى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أشعة على العضلة الضامة صباح اليوم الاثنين، أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة.

وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، أن الجهاز الطبي حدد برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للاعب لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي.

وأشار مدير الكرة إلى أن اللاعب سيؤدي جلسات علاج طبيعي لعدة أيام قبل أن ينتظم في برنامج بدني دون التسرع في عودته، وذلك لضمان تجهيزه وشفائه من الإصابة بأفضل حال قبل لقاء الوداد المغربي.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة جلسة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق من أجل الاطمئنان عليه بعد إصابته أمس في مباراة المقاولون.

وغادر الشناوي مباراة المقاولون أمس في الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة.

وحرص عبد الحفيظ على الشد من أزر الشناوي ودعمه من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة والتي تشهد رحلة المغرب؛ لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر الجاري.