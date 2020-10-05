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كوليس مران النادي الأهلي استعدادًا لـ إنبي

الرياضة تبليغ
كوليس مران النادي الأهلي استعدادًا لـ إنبي
كوليس مران النادي الأهلي استعدادًا لـ إنبي

عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع سامي قمصان المدرب المساعد ، وموسيه ماتابلا محلل الأداء بالجهاز الفني، في حضور عمرو محب المترجم، على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة إنبي المقبلة، بالإضافة إلى الاطلاع على بعض التقارير الفنية المقدمة من «قمصان» للمدير الفني الجديد.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة جاهزية أحمد الشيخ والنيجيري جونيور أجايي لاعبي الفريق؛ لمواجهة إنبي المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف: «أجايي» و«الشيخ» تواجدا في تدريبات الكرة اليوم، وأصبحا جاهزين لمباراة انبي المقبلة بعد تعافيهما من الإجهاد العضلي العام.

 

فيما واصل محمود وحيد، ظهير ايسر الفريق  تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بشد في العضلة الضامة.

 

وغاب وحيد عن المشاركة في التدريبات الجماعية بمران الأهلي الصباحي الذي أقيم اليوم الأثنين على ملعب التتش بالجزيرة. 

واكتفى وحيد بأداء جانب من تدريبات الجري حول الملعب وجلسة في «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

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