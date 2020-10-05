الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة الانتاج الحربي في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي،استعداداته اليوم، لمواجهة فريق الإنتاج الحربى غدا فى إطار منافسات الجولة الــ32 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

واشتمل التدريب على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها الكرات العرضية باعتبارها احد الحلول لتسجيل الأهداف فى شباك المنافس.

وعلى هامش المران ، أدى عبد الرحمن مجدى ومحمود دونجا تدريبات خفيفة فى ظل غيابهما عن مواجهة الغد للايقاف.

كما تطرق المران لتدريبات على سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية واختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من اجل تصحيح الأخطاء.