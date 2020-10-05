النادي الإسماعيلي ينعي لاعب القناة

يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بخالص التعازى لمجلس إدارة القناة لوفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، مروان محمود بعد تعرضه لحادث صباح اليوم.

وكان مروان قد تم تصعيده منذ فترة من قطاع الناشئين إلى الفريق الأول لكرة القدم وهو من مواليد 99.

ويتمنى مجلس الإدارة من الله عز وجل أن يتغمد الراحل برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ولقى لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي القناة مروان محمود مصرعه إثر تعرضه لحادث صباح اليوم.

أعلن مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم مروان محمود الذي إنتقل إلي رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين في حادث.

وتم إعلان الحداد في جميع أرجاء منظومة نادي القناة.

يذكر أن مروان هو لاعب قطاع الناشئين بنادي القناة وتم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه وهو من مواليد 1999 ويجيد اللعب في مراكز خط الدفاع.