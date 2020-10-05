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فريق صالات المنيا يواصل استعداده بقوة لاستكمال مباريات الممتاز

الرياضة تبليغ
فريق صالات المنيا يواصل استعداده بقوة لاستكمال مباريات الممتاز
فريق صالات المنيا يواصل استعداده بقوة لاستكمال مباريات الممتاز
أكد ياسر مصطفى مدير الكرة بفريق كرة الصالات بنادي المنيا، على مواصلة الفريق تدريباته بقوة استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتي تُستأنف غدا الثلاثاء.

وأشار مدير الكرة إلى أن جميع عناصر الفريق على اتم الاستعداد للاستمرار بالمربع الذهبي وخوض الدورة المجمعة النهائية، وقد اجروا بالأمس فحوصات الكشف عن فيروس للإطمئنان عليهم قبل 48 ساعة من المباراة، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي سيجمع الفريق مع منافسه الدرب الأحمر سوف يلعب على صالة استاد المنيا يوم 6 أكتوبر القادم في السادسة مساءًا.

ويضم الجهاز الفني لفريق صالات المنيا كل من: هشام بلية مديرا فنيا، ياسر مصطفى مديرا للكره، بسيوني مدرب عام ، مصطفى جلال مدرب احمال ولياقة بدنية، رضا أحمد مدير إداري، تحت إشراف ا. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.

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