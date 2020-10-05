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تحليل رابيد تست للاعبي الألومنيوم قبل مواجهة ديروط بالقسم الثاني

الرياضة تبليغ
تحليل رابيد تست للاعبي الألومنيوم قبل مواجهة ديروط بالقسم الثاني
تحليل رابيد تست للاعبي الألومنيوم قبل مواجهة ديروط بالقسم الثاني
خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الألومنيوم، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتحليل "رابيد تست"؛ اليوم الاثنين قبل 48 ساعة من ملاقاة ديروط بالجولة 21 بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس في صفوف الفريق .

ومن المنتظر أن يتم إخطار الجهاز الطبي للفريق بنتيجة الفحص صباح غدٍ الثلاثاء ، قبل سفر الفريق لمعسكر مغلق بأسيوط استعدادًا لمباراة ديروط . 

ويحتل فريق الألومنيوم المركز الثالث برصيد 39 نقطة بعد الفوز بالجولة الماضية برباعية علي فريق شبان قنا .

ويستضيف فريق سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 36 نقطة، بقيادة المدرب هيثم شعبان، نظيره فريق النجوم الثامن برصيد 22 نقطة، ولا بديل أمام سيراميكا سوى الفوز، من أجل الاحتفاظ بالقمة والاقتراب من الصعود للدوري الممتاز، بعد أن فقد نقطتين في الجولة الماضية بالتعادل مع منتخب السويس، أما النجوم فسيقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية تبقى على آماله في البقاء.

 

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