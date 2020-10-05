إنبي يتحرك لحسم ضم أحمد علي بشكل نهائي

طالب حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بإنبي إدارة ناديه بحسم بقاء المهاجم أحمد علي مع الفريق خلال الموسم الكروى الجديد بعد المستويات الجيدة التى قدمها اللاعب خلال الفترة الماضية. ويري طولان أن بقاء أحمد على مع الفريق البترولى فى الموسم الجديد أصبح ضروريا نتيجة الاعتماد على اللاعب فى قيادة هجوم الفريق فى ظل الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها اللاعب. ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة دخول إنبي فى مفاوضات رسمية مع بيراميدز لحسم ضم اللاعب والحصول على خدماته بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكان إنبي تعادل مع نادي مصر فى آخر لقاءاته بنتيجة هدف لكل منهما والتى اقيمت علي ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة يحتل فريق انبي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بينما ظل فريق اف سي مصر في المركز الـ17 برصيد 21 نقطة.

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