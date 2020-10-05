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تحليل «رابيد تست» للاعبي بترول أسيوط قبل مواجهة تليفونات بني سويف

الرياضة تبليغ
تحليل «رابيد تست» للاعبي بترول أسيوط قبل مواجهة تليفونات بني سويف
تحليل «رابيد تست» للاعبي بترول أسيوط قبل مواجهة تليفونات بني سويف
خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي بترول أسيوط ، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتحليل "رابيد تست"؛ للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس في صفوف الفريق.

وأجرى لاعبو بترول أسيوط تحليل رابيد تيست في إطار الاستعداد لمباراة تليفونات بنى سويف المقرر إقامتها في الثالثة عصرا بعد غدٍ الأربعاء، باستاد بنى سويف الرياضي ضمن منافسات الجولة الـ 21 للدوري.

ومن المنتظر أن يتم إخطار الجهاز الطبي للفريق بنتيجة الفحص صباح غدٍ، الثلاثاء، قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق خارجي استعدادًا لمباراة تليفونات بنى سويف .

ويحتل فريق بترول أسيوط المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بعد الفوز بالجولة الماضية علي فريق الفيوم بثلاثية.

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