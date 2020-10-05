من داخل حمام السباحة.. شاهد ميدو في أحدث ظهور له عبر انستجرام

شارك أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق ، جمهوره صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري، من خلال حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و تألق ميدو في احدث ظهور له من داخل حمام السباحة .

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و وجه أحمد حسام ميدو ، انتقادا عنيفا إلى عصام عبدالمنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق، بسبب مطالبه بترحيل فرجاني ساسي لاعب الزمالك بعد تعديه على الحكم أمين عمر .

وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا :" عصام عبد المنعم عنصري وجاهل لازم الناس دي يتمنعوا من الظهور في التليفزيون" .

وأضاف : " ماحدش فينا ملاك بس عيب اوي الكلام اللي راجل قاله.. اخواتنا الضيوف مفيش فرق بينهم وبيننا بنعتذرلك يا ساسي " .

وكان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن مصير تقرير الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود علاء إلى الجبلاية.

وقرر اتحاد الكرة إحالة فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك الى لجنة الانضباط في واقعة طرده عقب اعتدائه على الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري.

قال المصدر ذاته إنه لم يصل حتى الآن تقرير الدولى أمين عمر حكم لقاء الزمالك والمصري إلى لجنة المسابقات فى الجبلاية لافتا إلى أن الجمعة والسبت إجازة رسمية داخل اتحاد الكرة ولم يتم إرسال أية تقارير عبر السيستم.