وكان كافين جونسون، المدير الفني السابق لفريق بلاك ليوباردز الجنوب إفريقي، قد أعلن عبر " دوت الخليج" عن تعيينه مساعدًا لبيتسو موسيماني في الجهاز الفني للنادي الأهلي.
وقال كافين جونسون في تصريح خاص لـ " دوت الخليج" أنه سيصل القاهرة غدًا الثلاثاء، ومن ثم بدء مهمته الجديدة مع الأهلي مباشرة.
وأُقيل جونسون من تدريب ليوباردز في يناير من العام الجاري بسبب سوء النتائج، وهو يحمل رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وسبق لـ جونسون البالغ من العمر 61 عامًا تدريب فرق بلاتينيوم ستارز وسوبر سبورت وأمازلو في الدوري الجنوب إفريقي.
ورفض رولاني مكوينا، الانضمام لبيتسو موسيماني في الجهاز الفني للنادي الأهلي كمساعد له، ليتم تعيينه مديرًا فنيًا لصن داونز بعد ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد وصول كافين جونسون لتولي منصب المدرب المساعد لـ موسيماني بالأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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