مدرب الاتحاد السكندري: أخطاء التحكيم وراء غضب الجهاز الفني في لقاء طلائع الجيش

أكد محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، أن هناك أخطاء تحكيمية ضد ناديه في لقاء طلائع الجيش.

وقال إبراهيم في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "مازالت الكرة المصرية بعيدة تمامًا حتى الآن، هناك بعض الأخطاء يتم احتسابها في المباريات لطرف، ويتم التغاضي عنها لطرف آخر".

وأضاف: "هناك ركلة جزاء للاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش في الشوط الأول لم يتم احتسابها، ولم يتم إعادتها من جانب الفار".

وتابع: "هناك زاويتان لركلة جزاء طلائع الجيش، الأولي زاوية مواجهة لم يكن فيها تلامس، والزاوية الأخرى لحظة سقوط أحمد سمير لاعب الطلائع، لم يحدث تلامس مطلقا".

وواصل:" الحكم احتسب ركلة جزاء، وحكام الفيديو طلبوا منه تعديل قراره، سمعنا هذا الكلام داخل الملعب، وهناك بعض الأمور التحكيمية وراء العصبية التي ظهر عليها الجهاز الفني".

وأضاف: "العنصر البشري وارد أن يخطئ، لكن الفار تدخل من أجل تقليل الأخطاء، لا يجب أن يكون هناك اتجاهات معينة".

وأشاد محمد إبراهيم بمستوى اللاعب الشاب عبدالغني محمد مواليد 2001، مع ربيع ياسين في منتخب مصر للشباب، وقال:" لديه ثقة في نفسه، ومميزات عديدة، ومستواه سيتطور بشكل كبير في المواسم المقبلة، ولدينا عدة مواهب مثل مروان النجار".