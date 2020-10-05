مصادر: بيراميدز الخيار الثانى أمام محمد إبراهيم بعد الأهلي

وقال المصدر إن كل ما يثار حول تأكيد محمد إبراهيم رغبته فى اللعب لبيراميدز غير صحيح على الإطلاق مشيرا إلى ان اللاعب أبلغ بعض المقربين منه برغبته فى اللعب للأهلى .
وأضاف : " بيراميدز فريق كبير ولكنه يعد الخيار الثانى أمام محمد إبراهيم حال فشل انتقاله إلى الأهلى خلال الميركاتو الصيفي المقبل " .
واستقر مسئولو نادى مصر للمقاصة على بيع محمد إبراهيم نجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل مبلغ مالى كبير يحصل عليه النادى دون الدخول فى صفقات تبادلية مع أى نادي.
واستقر المقاصة علي حسم رحيل محمد إبراهيم والموافقة على بيعه خلال الأيام القليلة المقبلة وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم فى ظل الرغبة فى الحصول على مبلغ مالى كبير يساعد فى خروج النادى من الأزمة المالية المحيطة به فى الوقت الحالى .
وتلقى المقاصة فى الأيام الماضية عرضا من قبل الأهلى وبيراميدز لضم محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي بعدما نجح اللاعب فى خطف كل الأنظار إليه بسبب المستويات المميزة التى يقدمها مع فريقه فى الدوري.
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