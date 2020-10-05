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أيمن يونس لـ اللجنة الاوليمبية بعد إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات: بتحلموا

الرياضة تبليغ
أيمن يونس لـ اللجنة الاوليمبية بعد إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات: بتحلموا
أيمن يونس لـ اللجنة الاوليمبية بعد إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات: بتحلموا

ايقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة أربعة سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وطالبت اللجنة الأولمبية فى بيانها من نادى الزمالك بالدعوة لانعقاد انتخابات تكميلية لانتخاب رئيس جديد للنادى.

وعدم تمثيل مرتضى منصور لنادى الزمالك أمام أى جهات أخرى فيما يخص نادى الزمالك.

ووجه البيان رسالة مباشرة الى احمد جلال ابراهيم نائب رئيس الزمالك الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة.

وكانت اللجنة الأولمبية قد فاجأت الجميع بقرار ايقاف رئيس الزمالك 4 سنوات عن كل الأنشطة الرياضية

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