مفاجأة سارة من الكاف.. مؤمن زكريا سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على تعيين مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا .

وكان المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الفريقي، تقدم بمبادرة لدى الكاف بتعيين مؤمن زكريا سفيرا لنهائى أبطال إفريقيا كدعم للاعب نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه وهو الأمر الذى تم دراسته من قبل الكاف.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان بشكل رسمي عن تعيين مؤمن زكريا سفيرا لنهائى أبطال إفريقيا .

وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 17 و 18 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب ، وستقام المباراة النهائية فى الإسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل ، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف الكونفيدرالية فى 25 أكتوبر المقبل ، وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا فى 6 نوفمبر المقبل .

وقرر الكاف إقامة جميع مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية دون حضور جماهيري .