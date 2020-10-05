أخبار عاجلة
نادين الراسي: أنجلينا جولي مش أحسن مني وبدي أطفال (فيديو) -
بطل "أنت أطرق بابي" يعلن خطوبته على هاندا.. شاهد جمالها الخارق -
الصحة تعلن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر وأعداد المصابين والمتوفين بالفيروس -
الرعاية الصحية: إجراء قسطرة مخية لـ مسنة بمنظومة التأمين الصحي بـ 300 جنيه -
الكاتب الصحفي مؤنس زهيري مشيدا بـ أبو العينين: من يساعد مواطنا بسيطا يستطيع أن يساعد وينهض بوطن كبير -
الشوربجى يهنىء سعيد عبده لتجديد الثقة فى انتخابه رئيسا لاتحاد الناشرين المصريين -
النقابة تخاطب رئيس الوزراء لسد عجز الأطباء البيطريين وتتواصل مع هيئة سلامة الغذاء -
الصحة: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة -
شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد جمال على السوشيال ميديا -
من داخل سيارتها.. زينة: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب -

مفاجأة سارة من الكاف.. مؤمن زكريا سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا

الرياضة تبليغ
مفاجأة سارة من الكاف.. مؤمن زكريا سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا
مفاجأة سارة من الكاف.. مؤمن زكريا سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على تعيين مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا .

وكان المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الفريقي، تقدم بمبادرة لدى الكاف بتعيين مؤمن زكريا سفيرا لنهائى أبطال إفريقيا كدعم للاعب نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه وهو الأمر الذى تم دراسته من قبل الكاف.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان بشكل رسمي عن تعيين مؤمن زكريا سفيرا لنهائى أبطال إفريقيا .

وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 17 و 18 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب ، وستقام المباراة النهائية فى الإسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل ، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف الكونفيدرالية فى 25 أكتوبر المقبل ، وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا فى 6 نوفمبر المقبل .

وقرر الكاف إقامة جميع مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية دون حضور جماهيري .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة سارة من الكاف.. مؤمن زكريا سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 