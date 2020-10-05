اليوم الأخير من الميركاتو| آرسنال يدفع الشرط الجزائي في عقد توماس بارتي

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز الصفقات التي من المحتمل إبرامها في اليوم الأخير من الميركاتو.
واقترب الغاني توماس بارتي من الانضمام لصفوف نادي ارسنال الإنجليزي، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني في أخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب موقع جول العالمي فأن الفريق القانوني لنادي ارسنال يعمل الآن على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب لدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأنه لا حاجة للتفاوض مع فريق أتلتيكو مدريد.
يذكر أن الشرط الجزائي في عقد توماس بارتي مع أتلتيكو مدردي يقدر بـ 50 مليون يورو.
ومن المتوقع أن ينتقل الفرنسي ماتيو جندوزي لاعب ارسنال لصفوف هيرتا برلين الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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