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اليوم الأخير من الميركاتو.. تشيزا يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال لـ يوفنتوس

الرياضة تبليغ
اليوم الأخير من الميركاتو.. تشيزا يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال لـ يوفنتوس
اليوم الأخير من الميركاتو.. تشيزا يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال لـ يوفنتوس
تنتهي اليوم الاثنين، فترة الانتقالات الصيفية الحالية لموسم 2020-2021، بعدما تم مدها لشهر أكتوبر بسبب انتهاء الموسم المنقضي في مختلف الدوريات الأوروبية في شهر يوليو.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز الصفقات التي من المحتمل إبرامها في اليوم الأخير من الميركاتو.

بات فيديريكو تشيزا مهاجم فريق فيورنتينا بين قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف فريق يوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فأن تشيزا يخضه للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال لـ يوفنتوس لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء بالنسبة لنادي يوفنتوس في نهاية الموسم مقابل 50 مليون يورو.

وسيعوض تشيزا في نادي فيورنتينا، الإسباني جوسيه كاياخون مهاجم نادي نابولي الإيطالي.

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