النادي الأهلي يهنئ محمد شوقي بعيد ميلاده

احتفل النادي الأهلي بعيد ميلاد محمد شوقي لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي عبر إنستجرام.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة لمحمد شوقي وعلقت قائلة: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا محمد شوقي ???? نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين خلال المحاضرة عن العديد من الجوانب الفنية بعد مواجهة المقاولون العرب أمس الأحد.
وقام بيتسو موسيماني، بتصعيد خمسة لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.
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