اليوم الأخير من الميركاتو.. أغلى 10 صفقات في فترة الانتقالات الصيفية

تنتهي اليوم الاثنين، فترة الانتقالات الصيفية الحالية لموسم 2020-2021، بعدما تم مدها لشهر أكتوبر بسبب انتهاء الموسم المنقضي في مختلف الدوريات الأوروبية في شهر يوليو.

ويستعرض "دوت الخليج" في هذا التقرير، أغلى 10 صفقات تم إبرامها في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

1 - كاي هافرتز، انتقل لـ تشيلسي الإنجليزي قادمًا من باير ليفركوزن الألماني مقابل 80 مليون يورو.

2- أرثر ميلو، انتقل لـ يوفنتوس الإيطالي، قادمًا من برشلونة الإسباني مقابل 72 مليون يورو.

3- فيكتور أوشمين، انتقل لـ نابولي الإيطالي، قادمًا من ليل الفرنسي، مقابل 70 مليون يورو.

4- روبن دياز، انتقل لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 68 مليون يورو.

5- ميراليم بيانيتش، انتقل لـ برشلونة الإسباني، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، مقابل 60 مليون يورو.

6- ألفارو موراتا، انتقل لـ يوفنتوس الإيطالي، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 56 مليون يورو.

7- تيمو فيرنر، انتقل لـ تشيلسي الإنجليزي، قادمًا من لايبزيج الألماني، مقابل 53 مليون يورو.

8- بين تشيلويل، انتقل لـ تشيلسي الإنجليزي، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، مقابل 50 مليون يورو.

9- ماورو إيكاردي، انتقل لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، قادمًا من إنتر الإيطالي، مقابل 50 مليون يورو.

10 - ناثان آكي، انتقل لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، قادمًا من بورنموث، مقابل 45.30 مليون يورو.