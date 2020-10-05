جمعية اللاعبين المحترفين تهنئ الشعب المصري بنصر أكتوبر

تقدمت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لملحمة انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

وأصدرت الجمعية بيانا أكدت فيه أن ذكرى انتصار حرب اكتوبر العظيم "١٩٧٣" هو الإنجاز الكبير الذي حققه الجيش المصري في سيناء، وذكرى أعظم ملحمة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين جميعًا.