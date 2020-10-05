ريكاردو يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن البرازيلي "ريكاردو"، المدير الفني لنادي الإسماعيلى، قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي غدًا، الثلاثاء، فى إطار لقاءات الجولة الـ 32 من منافسات الدوري الممتاز . وضمت القائمة: حراسة المرمى : محمد مجدى و محمد فوزى.

خط الدفاع : أحمد أيمن و محمد بيومى و محمد نصر و محمد عمار و إبراهيم أبو اليزيد و محمد هاشم و محمود البدرى.

خط الوسط : عماد حمدى و عمر الوحش و همام طارق و نادر رمضان و محمد مخلوف و محمد الضرف و محمد صادق و أحمد مدبولى و محمود عبد الله.

خط الهجوم : محمد الشامى و محمد حمدى زكى و وجيه عبد الحكيم و حازم مرسى.