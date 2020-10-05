اليوم الأخير من الميركاتو.. الكاميروني تشوبو موتينج ينتقل لـ بايرن ميونخ

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز الصفقات التي من المحتمل إبرامها في اليوم الأخير من الميركاتو.
وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الاثنين، عن تعاقده بصفة رسمية مع الكاميروني تشوبو موتينج مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق لمدة موسم وحيد.
نادي بايرن ميونخ أعلن عن تعاقده مع اللاعب الكاميروني لتدعيم خط الهجوم، في أخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وعبر تشوبو موتينج عن سعادته بالانتقال لبايرن ميونخ أحد أكبر الأندية في العالم على حد قوله، مؤكدًا أيضًا سعادته بالعودة للعب في ألمانيا بعد أكثر من تجربة أبرزها مع نادي شالكة.
ولعب تشوبو موتينج الموسم الماضي لفريق باريس سان جيرمان وتأهل معه لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
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