السفير الياباني يستعد للمشاركة في نشاط الريشة الطائرة بالهواء الطلق

قرر اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، بدء نشاط Air Badminton "الريشة الطائرة خارج الصالات" كنشاط معتمد من أنشطة الاتحاد.

ورحب نوكي ماساكي السفير الياباني في مصر بدعوة هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري، للمشاركة في بدء فعاليات نشاط الريشة الطائرة خارج الصالات بمباراة افتتاحية وبدء بالفعل السفير الياباني بالتدريب لاستعادة اللياقة البدنية والفنية للمشاركة فى أول بطولة للريشة الطائرة خارج الصالات والتي ستقام هذا الموسم.

وتعد اليابان من الدول الرائدة في منافسات الريشة الطائرة، وكان السفير الياباني حريص على ممارستها في السنوات السابقة.

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد عن تنظيم محاضرة نظرية للتعريف بممارسة نشاط الريشة الطائرة فى الهواء الطلق بحضور جعفر إبراهيم مدير تطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة عبر تطبيق Zoom.