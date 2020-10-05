أخبار الرياضة| فرج عامر يثير الجدل.. تحرك جديد من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور.. الخطيب يجتمع بـ موسيماني لحسم الصفقات الجديد...

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الإثنين، 5 أكتوبر 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..

أثار المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة الجدل قبل ساعات من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الزمالك المقرر إقامتها اليوم بملعب الإسماعيلية فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر .

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على تعيين مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا .

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استمرار التدريبات صباح اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية للإستماع منه عن رؤيته المبدئية للمراكز التي بحاجه إلي دعم.

موعد وصول كافين جونسون لتولي منصب المدرب المساعد لـ موسيماني بالأهلي

كشف كافين جونسون، المدرب المساعد الجديد لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد وصوله للقاهرة لتولي مهام منصبه الجديد.

قررت اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب مخاطبة الجهة الإدارية " وزارة الشباب والرياضة " ونادى الزمالك بشكل رسمي من أجل التأكيد على إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض لمدة 4 سنوات مقبلة .

أكد شريف العريان، رئيس اتحاد الخماسى الحديث وسكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية أن المستشار مرتضى منصور لم يعد رئيسًا لنادي الزمالك بعد قرار اللجنة بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رسالة إلى مجلس إدارة نادى الزمالك بعد إيقاف مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة على خلفية الشكاوى المقدمة ضده .

تعثرت صفقة انتقال محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أحد ناديي رينجرز وسيلتيك الإسكتلنديين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تعقد لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم اجتماعا مهما اليوم لحسم مصير أحداث مباراة الزمالك أمام المصري التى أقيمت بينهما الخميس الماضي فى الجولة الـ 31 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.

لقى لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي القناة مروان محمود مصرعه اثر تعرضه لحادث صباح اليوم .

تنتهي اليوم الاثنين، فترة الانتقالات الصيفية الحالية لموسم 2020-2021، بعدما تم مدها لشهر أكتوبر بسبب انتهاء الموسم المنقضي في مختلف الدوريات الأوروبية في شهر يوليو.