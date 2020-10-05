منتخب الشباب يوافق على طلب الأهلي لضم المغربي

وافق الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاما، بقيادة ربيع ياسين، على طلب النادي الأهلي، باستعادة خدمات محمد المغربي، مدافع المنتخب الشاب والفريق الأحمر.

وتواصل مسؤولو النادي الأهلي، مع الجهاز الفني للمنتخب، لاستعادة خدمات المغربي، للمشاركة في مران الفريق الأول استعدادا لمباراة انبي بعد غدا الأربعاء .

وفي الإطار ذاته، انضم محمد سمير، مدافع فريق طلائع الجيش، لمعسكر منتخب الشباب، اليوم، الإثنين، بعد موافقة ناديه على طلب جهاز المنتخب بضم اللاعبون والمشاركة في ودية اليوم أمام نادي الأميرية نظرا للغيابات الكثيرة التي يعاني منها منتخب الشباب منذ بداية المعسكر المفتوح واقتراب موعد بطولة شمال أفريقيا بتونس في التاسع من نوفمبر .