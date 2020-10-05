انتهت أحداث مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة، وشهدت فوز فريق سيراميكا كليوباترا على منافسة النجوم بنتيجة هدفين مقابل هدف في الوقت القاتل. ويواصل فريق سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب مجموعة القاهرة بفارق نقطتين عن منافسه الداخلية الذي حقق الفوز على منافسه المريخ بنتيجة هدف دون رد كما فاز فريق بتروجت على منتخب السويس بنتيجة هدف نظيف. وجاءت نتائج مباريات الجولة كالتالي: الداخلية 1-0 المريخ القناة 2-0 الترسانة بتروجيت 1-0 منتخب السويس سيراميكا كليوباترا 2-1 النجوم الزرقا 2-1 كوكاكولا النصر 0-0 جمهورية شبين جدول الترتيب: ١- سيراميكا كليوباترا 39 نقطة ٢- الداخلية 37 ٣- بتروجيت 36 نقطة ٤- النصر 30 ٥- منتخب السويس 29 ٦- القناة 29 ٧-جمهورية شبين 24 ٨- النجوم 22 ٩-المريخ 21 ١٠ - كوكاكولا 19 ١١-الترسانة 16 ١٢- الزرقا 10

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج وترتيب القسم الثاني.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة والداخلية وصيفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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