طارق قنديل في ضيافة «البيت الكبير» على قناة الأهلي

يحل طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي في العاشرة من مساء الليلة، ضيفًا على برنامج «البيت الكبير» عبر شاشة قناة الأهلي، للحديث عن الملفات الخاصة بالنادي وقطاعاته المختلفة.

يكشف طارق قنديل خلال البرنامج الذي يقدمه هاني رمزي والإعلامية سهام صالح، عن التطوير الحادث في الجانب الخدمي والطفرة الإنشائية التي حدثت في فروع النادي الثلاثة، وآخر ما تم إنجازه في فرع النادي بالتجمع الخامس.

ويتحدث قنديل عن الدعم اللا محدود الذي يقدمه مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، للفرق الرياضية، والخطة المستقبلية، والجهود المبذولة لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

كما يكشف طارق قنديل العديد من الملفات من بينها الموقف الحالي للنادي وملف صندوق العاملين الذي يتولى الإشراف عليه.

كما يتحدث طارق قنديل عن ملف العضويات الجديدة وموقف الإنشاءات في الفرع الجديد بالتجمع الخامس.