أخبار عاجلة
مصر تعلن أرقام كورونا الجديدة.. "ارتفاع طفيف" مقارنة بأمس -
فيروس كورونا وهاتفك ونقودك.. أنباء "غير مطمئنة بالمرة" -
أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر (شاهد) -
القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة -
مي عمر تستعرض صدرها وأردافها في إطلالة إغراء ساخنة (صور) -
تطور جديد في الموقف الأثيوبي .. هل يمهد لانفراجه في أزمة سد النهضة ؟ -
شاهد أول ظهور لصاروخ كورويا الشمالية “المرعب” .. وردة فعل مسؤول أمريكي كبير ! -
ماسكين عليا صور.. رامي جمال يمازح معجباته بسبب فلاتر التصوير -
برفقة عمر كمال.. حمو بيكا يغازل زوجته.. فيديو -
سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه -

دموع فرح وإصرار على تحقيق الحلم.. فرحة سيراميكا كليوباترا بعبور النجوم والاقتراب من الدوري الممتاز.. صور

الرياضة تبليغ
دموع فرح وإصرار على تحقيق الحلم.. فرحة سيراميكا كليوباترا بعبور النجوم والاقتراب من الدوري الممتاز.. صور
دموع فرح وإصرار على تحقيق الحلم.. فرحة سيراميكا كليوباترا بعبور النجوم والاقتراب من الدوري الممتاز.. صور

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه النجوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري القسم الثاني.

وشهدت المباراة إصرارا كبيرا من جانب لاعبي فريق سيراميكا كليوباترا علي حصد الثلاث نقاط وظهر ذلك بعد تسجيل هدف التعادل حينما لم يقدر أحمد غنيم صاحب الهدف على الاحتفال وسقط على أرض الملعب.

وظهرت دموع الفرح في عين هيثم شعبان المدير الفني ومعتز البطاوي المشرف العام علي فريق الكرة بالنادي بعد اقتراب تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز. 

ونجح فريق النجوم في إنهاء الشوط الأول متقدما في حين سجل فريق سيراميكا كليوباترا هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق شريف دابو، وأضاف الثاني أحمد غنيم في الدقيقة 90 من المباراة، ليضع فريقه على قمة ترتيب الدوري بالقسم الثاني. 

واقترب فريق سيراميكا كليوباترا من تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، حيث يبتقي مباراتين فقط أمام المريخ وجمهورية شبين. 

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة برصيد 39 نقطة، بينما جاء فريق الداخلية في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دموع فرح وإصرار على تحقيق الحلم.. فرحة سيراميكا كليوباترا بعبور النجوم والاقتراب من الدوري الممتاز.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 