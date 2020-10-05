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وزير الشباب يشارك في لقاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية عبر الفيديو كونفرانس

الرياضة تبليغ
وزير الشباب يشارك في لقاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية عبر الفيديو كونفرانس
وزير الشباب يشارك في لقاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية عبر الفيديو كونفرانس
شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى اللقاء الحواري الذي عقده الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي تحت عنوان "الرياضة العربية تطورها وانجازاتها.. وربطها بالإعلام الرياضي".

وفى مستهل كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أهمية وقيمة الإعلام الرياضي في تطور عمل المؤسسات والمنظومة الرياضية بما يقدمه من آراء وتحليلات ونقد بناء، مشيرًا إلى أن الإعلام الرياضي خير داعم للرياضة على المستوي العربي.

وتابع الوزير: "المؤسسات الرياضية التى تواكب في عملها التطورات التكنولوجية، وتيسر من مهام وأداء الإعلام الحريص على تغطية جهودها، سيساهم ذلك في تحقيق النجاح لها"، لافتًا بأن الإعلام الرياضي من أحد مسببات النجاح في البطولات الرياضية، وينبغي التنسيق في وضع معايير مشتركة تعمل على التطور، ومزيد من الإنجازات للرياضة العربية سواءً في الألعاب الفردية أو الجماعية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن أمنياته لجميع المشاركين بالمؤتمر بالخروج بتوصيات بناءة نابعة من المناقشات، وتبادل الآراء، ووجهات النظر المختلفة. 

وتلقى الدكتور أشرف صبحي مجموعة من التساؤلات المتنوعة من قبل الإعلاميين الرياضيين المشاركين باللقاء الحواري من مختلف الدول العربية، كان من بينها كيفية مواجهة التعصب الرياضي. 

وفى هذا الشأن، أوضح وزير الشباب والرياضة أن مواجهة التعصب عملية مجتمعية تتطلب تضافر الجميع فهي لا تخص طرف واحد فقط، مشيرًا أن بداية المواجهة تبدأ من البيت بالتوعية بأهمية الأخلاق واحترام الرأي، وقبول الأخر، ويلي ذلك المؤسسات التربوية بالمدارس، والجامعات، والأندية، ومراكز الشباب؛ لتكوين شخصية إيجابية قادرة على البناء والتنمية للمجتمع.

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