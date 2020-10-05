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هاني حتحوت يكشف عقوبة فرجانى ساسي.. إيقاف 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه

الرياضة تبليغ
هاني حتحوت يكشف عقوبة فرجانى ساسي.. إيقاف 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه
هاني حتحوت يكشف عقوبة فرجانى ساسي.. إيقاف 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه
كشف الاعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش على قناة دوت الخليج عن العقوبة المنتظر على فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك بعد تعديه على حكم مباراة الزمالك والمصري.
وغرد هاني حتحوت عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏علمت أن فرجاني ساسي لاعب الزمالك ستصدر ضده عقوبة الإيقاف ٦ مباريات، وسيتم تغريمه ١٠٠ ألف جنيه" 

وتابع "‏‏إيقاف إمام عاشور مباراة واحدة، وتغريمه ٥٠ ألفا.".

وتعقد لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم اجتماعا مهما اليوم لحسم مصير أحداث مباراة الزمالك أمام المصري التى أقيمت بينهما الخميس الماضي فى الجولة الـ 31 من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.

وشهدت مباراة المصري والزمالك أحداث غير جيدة ، يأتى على رأسها اشتباك فرجانى ساسى مع " أمين عمر " حكم المباراة والتلفظ بألفاظ قوية ضده بحانب خلع السماعات من أذن الحكم وهو المشهد الذى أبدى استياء العديد من المتابعين .

ومن المقرر ان تنظر لجنة الانضباط فى الأحداث المؤسفة التى أثيرت عقب نهاية المباراة والتى شهدت اشتباكات بين اللاعبين وعلى رأسهم إمام عاشور لاعب الزمالك والذى قد يواجه عقوبة أيضا اليوم .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام سموحة، اليوم، الإثنين، في تمام الثامنة مساءً، على استاد الإسماعيلية، في الدور الـ16 ببطولة كأس مصر، التي يتم إقامتها على ملاعب محايدة

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