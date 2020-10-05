تحليل «رابيد تست» للاعبي الألومنيوم قبل مواجهة ديروط بالقسم الثانى

خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الألومنيوم ، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتحليل "رابيد تست"؛ اليوم الأثنين قبل 48 ساعة من ملاقاة ديروط بالجولة 21 بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق .

ومن المنتظر أن يتم إخطار الجهاز الطبي للفريق بنتيجة الفحص صباح غدٍ الثلاثاء ، قبل سفر الفريق لمعسكر مغلق بأسيوط استعدادًا لمباراة ديروط .

ويحتل فريق الألومنيوم المركز الثالث برصيد 39 نقطة بعد الفوز بالجولة الماضية برباعية علي فريق شبان قنا .